Ex Ilva: Mimit, in nuovo Dl estensione Cigs ai lavoratori dell'indotto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - "In materia di prededucibilita' dei crediti - si legge ancora nella nota del Mimit - sono previste misure che: confermano la prededucibilita' dei crediti delle imprese dell'indotto, eliminando quelle differenziazioni che in passato hanno generato difficolta' interpretative e applicative e provocato discriminazioni all'interno della platea; estendono la prededucibilita' anche ai crediti vantati dai cessionari delle imprese; prevedono che non siano soggetti a revocatoria i pagamenti dei crediti se effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data di apertura della procedura.

A seguito dell'approvazione del decreto legge, e in forza della disposizione che prevede la prededuzione dei crediti verso Adi, il consiglio di amministrazione di Sace ha deliberato oggi la concessione di una garanzia finanziaria a condizioni di mercato, fino al 70% di un importo massimo di crediti pari a 150 milioni di euro, a favore di istituti finanziari cessionari di tali crediti. Questo creera' le condizioni di mercato per sostenere la filiera di Adi".

com-fil

