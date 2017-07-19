Ex Ilva: Mimit convoca incontro per 28/11 su gruppo dopo quello su siti del Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, accogliendo l'ulteriore richiesta avanzata dalle segreterie territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto e dal presidente della Regione Puglia, ha convocato per venerdi' 28 novembre, a Palazzo Piacentini, un incontro unitario con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali dell'ex Ilva, con i rappresentanti delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte e gli Enti locali nei cui territori hanno sede gli stabilimenti del gruppo. Saranno inoltre presenti la ministra del Lavoro, Marina Calderone e i rappresentanti degli altri dicasteri competenti. L'incontro seguira', senza soluzione di continuita', alla riunione gia' convocata al Mimit su Genova-Cornigliano e sugli stabilimenti del Nord.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 20-11-25 16:48:25 (0532) 5 NNNN