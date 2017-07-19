Ex Ilva: Meloni, tutelare salute pubblica e preservare patrimonio industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - Per quanto riguarda l'Ex Ilva, "il nostro obiettivo e' tutelare la salute pubblica, ma anche preservare un patrimonio industriale che e' importante per la Puglia e per la nazione intera". Lo ha indicato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'evento organizzato a Bari da Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevita' del Governo. "Qui in Puglia ovviamente non posso non pensare all'ex Ilva, la piu' complessa delle questioni, anche perche' - ha osservato la premier - vede sul territorio tanto chi vorrebbe la sua chiusura quanto chi vorrebbe salvaguardare la produzione, l'occupazione, il valore dell'indotto. Non devo ricordare, perche' e' nota a tutti, la situazione che abbiamo trovato, ne' gli sforzi che abbiamo fatto per garantire la prosecuzione dell'attivita', anche con molte risorse che sono state investite, e quello che continueremo a fare confrontandoci con le realta' locali, con i sindacati, con le associazioni datoriali".

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(RADIOCOR) 04-09-26 20:01:00 (0634) 5 NNNN