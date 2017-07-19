Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: Meloni, tavolo immediato per capire come andare avanti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vercelli, 11 set - 'Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. Continuiamo a fare del nostro meglio, c'era un tavolo gia' aperto che verra' riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti a capire'. Cosi' la premier Giorgia Meloni, a margine di un evento a Vercelli, a chi le chiedeva della decisione della Corte d'appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo per l'ex Ilva. 'E' uno dei file - assicura - sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore'.

            Enr-

            (RADIOCOR) 11-09-26 13:23:43 (0373) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.