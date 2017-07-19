Ex Ilva: Mantovano propone tavolo permamente su Taranto come per Terra dei Fuochi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - Avviare presso la Presidenza del Consiglio un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo 2025 o, ancora, per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. E' la proposta avanzata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso dell'incontro con gli enti territoriali dell'area di Taranto dedicato alla vicenda dell'ex Ilva. 'L'obiettivo e' favorire l'assunzione di una responsabilita' condivisa, evitando la frammentazione degli interventi e affrontando il futuro dell'area attraverso un disegno d'insieme. Il tavolo servira' a mantenere costantemente aperto un luogo di confronto nel quale Governo, enti territoriali, associazioni datoriali e sindacati possano seguire passo dopo passo i procedimenti ed essere informati sulle attivita' che ciascuno, per le proprie competenze, porta avanti', ha spiegato Mantovano. 'La convocazione del tavolo potrebbe essere avviata gia' nei prossimi giorni, non solo in vista del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sul ricorso contro il decreto di sospensione dell'area a caldo degli impianti di Taranto, ma soprattutto per verificarne l'effettivo impatto sull'occupazione e per valutare adeguatamente le possibilita' di intervento, anche in termini di progetti di investimento sull'area', ha continuato Mantovano. 'Nonostante la complessita' della situazione, quella del Governo non e' una prospettiva di rassegnazione, bensi' di rilancio e di gestione attiva della transizione, attraverso una visione d'insieme che guardi non solo all'ex Ilva, ma all'intera area di Taranto', ha sottolineato il sottosegretario.

Fla-Vmg

(RADIOCOR) 08-09-26 16:08:55 (0482)GOV 5 NNNN