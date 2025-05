Ex Ilva: Mantovano, noi ci assumiamo responsabilita', proteste da fare altrove

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - 'Verrebbe la tentazione di dire che le proteste che sono piu' che giustificate andrebbero rivolte a uffici diversi da Palazzo Chigi o da Via Veneto o dalla sede del ministro del Lavoro, Pero' non era assolutamente questo l'intento, perche' qui noi ci assumiamo fino in fondo la responsabilita' di governare questa crisi'. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, secondo quanto appreso, durante l'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulla situazione del gruppo siderurgico, parlando di quanto accaduto dopo l'incendio che ha bloccato l'attivita' dell'altoforno 1. 'Due settimane fa e' accaduto quello che sappiamo e che conosciamo tutti nel dettaglio, per cui non c'e' bisogno di fornire ulteriori dettagli, ma se qualcuno avesse dubbi c'e' la documentazione relativa all'intervento dell'autorita' giudiziaria che e' incontrovertibile', ha continuato Mantovano, spiegando che 'il ministro Urso ha fornito il necessario chiarimento perche' le cose andavano descritte per come sono andate, ma non c'e' bisogno di aggiungere altro. E quello che e' accaduto possiamo prenderlo come un dato oggettivo rispetto al quale adesso definire insieme il percorso'.

Fla-Fil

