Ex Ilva: Mantovano, noi ci assumiamo responsabilita', proteste da fare altrove -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - 'Anche se tante di quelle cose che sono successe, che hanno determinata la situazione di oggi, non dipendono assolutamente dalle nostre scelte, dobbiamo individuare delle vie d'uscita, confidando che anche gli altri soggetti di questa partita, ciascuno per il suo, le proprie responsabilita' esercitino il gioco di parole con senso di responsabilita' e quindi faccio riferimento sia all'autorita' giudiziaria sia per la parte di competenza la regione e gli enti territoriali', ha proseguito Mantovano. 'Diciamo che prendiamo quello che e' successo come se fosse stata una calamita' naturale, anche se di naturale non c'e' nulla. E di fronte a una calamita' naturale ci sono due fasi, quella dell'emergenza e quella della ricostruzione e poi semmai c'e' una fase transitoria che gestisce il passaggio dall'emergenza alla ricostruzione', ha detto il sottosegretario. 'Quello che credo di poter dire senza nessuna retorica e' di non considerarci reciprocamente parti contrapposte anche se siamo seduti di fronte al tavolo, ma diciamo questo e' un tavolo che ha questa forma ma idealmente e' una tavola rotonda per cui le vostre preoccupazioni sono certamente le nostre preoccupazioni, quello che ci anima e' non solo la preoccupazione ma la non rassegnazione, quindi siamo preoccupati ma non rassegnati, non rifugiamo le responsabilita', ce le accolliamo'.

