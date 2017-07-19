Ex Ilva: Mantovano, da martedi' prossimo tavolo tecnico per proposte concrete

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Nell'intervento di sintesi al tavolo sull'ex Ilva, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha delineato un'ipotesi di lavoro fondata sulla costituzione immediata di un tavolo tecnico, gia' a partire da martedi' prossimo, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al piu' presto al confronto a Palazzo Chigi. E' quanto si apprende da fonti di Governo al termine dell'incontro sull'ex Ilva.

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(RADIOCOR) 28-07-26 15:30:26 (0528)GOV 5 NNNN