Ex Ilva: Mantovano, da martedi' prossimo tavolo tecnico per proposte concrete -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - In particolare, Mantovano e' partito da due premesse. Prima di tutto ha ritenuto 'doveroso riconoscere reciprocamente il senso di responsabilita' dimostrato da tutti'. Allo stesso modo, ha detto che 'si possa riconoscere l'impegno del Governo, che non e' rimasto inerte di fronte alla situazione ereditata'.

Inoltre, Mantovano si e' augurato che le considerazioni svolte sugli effetti del decreto della Corte d'Appello di Milano non ingenerino equivoci: 'Deve essere chiaro che non e' nostra intenzione fasciarci la testa ne' rassegnarci. Non dobbiamo considerarci parti contrapposte, poiche' condividiamo i medesimi obiettivi'. Secondo il sottosegretario, visto che nel corso del confronto e' stata richiamata l'espressione 'piano straordinario', affinche' non rimanga uno slogan, ma si traduca in un progetto concreto, e' necessario definirne con chiarezza i presupposti, a partire da un'approfondita valutazione tecnica delle ricadute del decreto della Corte d'appello di Milano. In questo quadro, occorre, inoltre, verificare la possibilita' di coinvolgere ulteriori investitori, a partire da quelli italiani, e analizzare congiuntamente tutte le ulteriori ipotesi di investimento riguardanti Taranto, nonche' le risorse disponibili a sostegno di tali interventi. Cio' anche nella prospettiva di garantire un futuro occupazionale a coloro che, in conseguenza della situazione determinatasi, dovessero perdere il lavoro. Serve anche rafforzare il coinvolgimento degli enti territoriali, in particolare della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Secondo Mantovano, l'intero percorso dovra' condurre all'elaborazione di proposte concrete, a partire dal contributo delle organizzazioni sindacali. E proprio per rendere possibile questo lavoro in tempi rapidi, ma con il necessario approfondimento e senza soluzioni superficiali, il Governo ha proposto 'l'immediata costituzione di un tavolo tecnico, con la partecipazione dei ministeri competenti, delle organizzazioni sindacali, della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Il tavolo potra' insediarsi gia' martedi' mattina della prossima settimana nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un calendario di lavoro definito e tempi contenuti, cosi' da consentire la presentazione delle proposte al tavolo di Palazzo Chigi entro circa un mese e poco piu''. Infine, il sottosegretario ha ribadito che 'non vi e' alcuna decisione gia' assunta ne' alcun esito prestabilito: saranno prese in esame tutte le ipotesi di lavoro, senza pregiudizi e senza scelte predefinite'.

Fla-

(RADIOCOR) 28-07-26 15:35:18 (0532)GOV 5 NNNN