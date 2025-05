Ex Ilva: lunedi' al Mimit tavolo con aziende per rilancio del territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - E' stata convocata per lunedi' 19 maggio, a Palazzo Piacentini, una riunione operativa presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con le associazioni d'impresa e le aziende che hanno manifestato il proprio interesse a sviluppare progetti industriali e d'investimento nell'area di Taranto. Al tavolo prenderanno parte, tra gli altri, i commissari straordinari di Adi in As, rappresentati dei ministeri dell'Ambiente e del Lavoro, la Camera di Commercio di Brindisi e Taranto e l'Autorita' Portuale di Taranto, Confindustria Taranto, Confapi Taranto, Confimi industria Taranto, Confagricoltura Puglia, Cna Brindisi, Confartigianato, Aigi, Aefi, insieme ad aziende come Fincantieri, Toto Holding-Renexia e Webuild Group, oltre ai rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

