Ex Ilva: iniziato al Mimit il tavolo Taranto, presiede il ministro Urso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - Nel corso del tavolo interministeriale con i sindacati di ieri, invece, il ministro non era presente, trattandosi di una riunione tecnica. Una scelta criticata dalle parti sociali, che hanno chiesto la convocazione 'a breve' a Palazzo Chigi.

L'incontro di stamattina, che era fissato per le 10, ne precede un altro, alle 12, con i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica e alla presenza delle principali imprese siderurgiche nazionali. Mentre la prima riunione riguarda i progetti per il territorio, anche non dipendenti dal futuro dell'ex Ilva, il secondo e' finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti.

'Noi - ha detto Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, arrivando a Palazzo Piacentini - abbiamo deciso, tutti insieme come mondo produttivo del territorio di Taranto, che dobbiamo lottare fino alla fine perche' l'area a caldo non si chiuda. Per noi chiuderla entro 90 giorni significa che lo stabilimento va a morire'.

Domani alle 10 e' prevista la terza giornata di confronto, stavolta con le associazioni delle imprese dell'indotto.

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(RADIOCOR) 05-08-26 11:05:06 (0307) 5 NNNN