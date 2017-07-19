Dati
            Ex Ilva: incontro Urso-Emiliano prima del tavolo al Mimit -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - All'incontro convocato per la definizione dell'Accordo di Programma interistituzionale per l'ex Ilva di Taranto, la Regione Puglia partecipa, in presenza, con una ampia delegazione istituzionale e di tecnici composta, tra gli altri, dall'avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, il direttore del dipartimento Sviluppo economico, il direttore del dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualita' urbana, il direttore della struttura speciale Comunicazione istituzionale, il direttore generale e il direttore scientifico Arpa Puglia.

