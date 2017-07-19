Ex Ilva: in corso riunione sull'Accordo di programma interistituzionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - E' in corso a Palazzo Piacentini la riunione per la definizione dell'Accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Collegati il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, i rappresentanti del ministero della Salute e del ministero dell'Interno.

Partecipano in presenza il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accompagnato da un'ampia delegazione istituzionale e di tecnici, oltre ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in As, e il consigliere del Presidente del Consiglio per le Relazioni con le Parti Sociali, Stefano Caldoro. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, e le altre autorita' locali, prendono parte alla riunione tramite collegamento video.

Fla-

(RADIOCOR) 12-08-25 12:35:18 (0286) 5 NNNN