Ex Ilva: Gualtieri avverte, "spegnendo Ilva non ci sara' risanamento"

"Piano si puo' cambiare ma senza snaturarlo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - Non esiste alcun "roseo futuro di risanamento aziendale spegnendo l'Ilva, non c'e' bonifica senza un piano industriale, perche' la bonifica fa parte del Piano". Cosi' il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nel corso di un evento a Milano. Secondo l'esponente del governo Conte e' necessario un "rilancio dell'Ilva tramite lo sviluppo del Piano industriale adattato alle circostanze, ma senza snaturarlo". Quanto al ruolo della Stato nella vicenda Ilva, "io non sono fermo a un'idea per cui il perimetro pubblico deve escludere anche strumenti di politica industriale diretta e indiretta e invece il mercato risolva automaticamente tutti i problemi. Stiamo parlando della sfida di definire politiche industriali di tipo nuovo che devono vedere il concorso anche di politiche pubbliche, ma c'e' modo e modo".

