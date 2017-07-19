Ex Ilva: Gozzi, situazione grave, siamo a titoli di coda

Piano industriale siderurgico non spetta al Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bergamo, 10 nov - Sull'ex Ilva "la situazione e' grave e difficile. Nessun operatore siderurgico italiano o straniero si e' presentato all'asta.

Siamo ai titoli di coda. Un salvataggio in extremis per l'Ilva porterebbe a un ridimensionamento sostanziale dell'azienda, non sara' piu' un'azienda da 6 milioni di tonnellate e prevede una serie di condizioni abilitanti che oggi ancora non ci sono e vanno costruite". Lo ha detto il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, parlando con i giornalisti prima dell'assemblea pubblica 2025 dell'associazione, parte di Confindustria, al Kilometro Rosso di Bergamo. "Il piano industriale siderurgico non spetta al Governo", ha detto Gozzi, sottolineando che "quello che deve fare e' creare le condizioni abilitanti perche' si faccia industria". A chi chiedeva se il Governo avesse delle responsabilita' e se siano stati fatti errori strategici, Gozzi ha risposto che "se si vuole dare un giudizio bisogna dare un giudizio sui governi, non solo su quest'ultimo, perche' la vicenda dell'Ilva va indietro di molti anni, dobbiamo partire dal 2012 quando l'Ilva e' stata espropriata ai Riva. Se ci sono stati errori strategici, sono stati tanti".

Ars

