Ex Ilva: Gozzi (Federacciai), trasformazione sia operazione di sistema

Deve portare vantaggi anche all'industria italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - Sull'ex Ilva di Taranto 'restano alcuni nodi critici. Innanzitutto, la dimensione dell'investimento: circa 10 miliardi di euro tra fondi pubblici e privati, il piu' grande intervento siderurgico a livello globale. C'e' poi il tema del costo del gas, che deve essere competitivo affinche' i Dri possano operare in modo efficiente. Questa trasformazione va letta come un'operazione di sistema, che deve portare vantaggi anche all'industria italiana'. Lo ha detto il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, in occasione dell'incontro di ieri al Mimit con il ministro Adolfo Urso sulla situazione del gruppo siderurgico. 'La nostra siderurgia e' la piu' decarbonizzata del mondo, con piu' dell'80% di acciaio prodotto da forno elettrico, ma e' anche il Paese in cui l'energia costa di piu' e dove il rottame scarseggia. E' quindi fondamentale evitare che gli impianti esistenti vengano penalizzati, garantendo al tempo stesso l'energia necessaria anche agli impianti di laminazione attraverso la nuova centrale elettrica', ha aggiunto Gozzi, spiegando che il ministro ha illustrato ai rappresentanti di Confindustria e dell'industria siderurgica italiana 'un piano industriale estremamente ambizioso, che punta a superare in 6-7 anni la produzione con altoforno, sostituendola con tre forni elettrici e tre impianti Dri, ipotizzando anche un quarto forno a Genova'. In questo quadro, 'abbiamo sottolineato che questo piano va inquadrato in un contesto piu' ampio: in Italia si parla anche di un quinto forno elettrico a Piombino' e che 'non si possono ignorare le dinamiche europee: il sistema Ets, il meccanismo Cbam e, soprattutto, l'impatto indiretto dei dazi statunitensi, che rischiano di deviare verso l'Europa, mercato piu' aperto al mondo, grandi volumi di acciaio asiatico destinati finora agli Usa', ha concluso Gozzi.

