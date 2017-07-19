Ex Ilva: Gozzi (Federacciai), piano Jindal? Giudizio difficile, attesa presentazione

Rumor parlano di ridimensionamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - Sull'ex Ilva "e' difficile esprimere un giudizio fino a quando non si conosce il piano industriale che Jindal presentera'. I rumours parlano di un piano industriale di forte ridimensionamento della fabbrica che diventerebbe sostanzialmente un rilaminatore di bramme provenienti da altre parti del mondo. Pero' si danno giudizi nel momento in cui si conoscono il piano industriale". Lo ha detto Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, a margine del convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure, commentando il fatto che il gruppo indiano Jindal ha presentato una proposta vincolante ai commissari per l'ex Ilva. "Cio' che c'e' di grave in questo momento e' che ancora una volta sembra che a Taranto nessuno la voglia", ha detto Gozzi, sottolineando che "un'industria siderurgica nel rispetto delle leggi, nella strategia di decarbonizzazione richiede requisiti ineliminabili. Se questi requisiti non si accettano e' legittimo, ma bisogna prendersi le responsabilita' della conseguenza. Non si puo' volere la botte piena e la moglie ubriaca, non si puo' volere 10.000 addetti e poi non consentire agli altiforni". Secondo Gozzi, quindi, "o si costruiscono le condizioni abilitanti per fare industria a Taranto oppure l'industria sparira'. Vedremo il piano industriale di Jindal, ma quello che si capisce dal piano industriale di Jindal e' che di produzione di acciaio primario ce ne sara' ben poco".

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(RADIOCOR) 17-04-26 12:00:43 (0309) 5 NNNN