Ex Ilva: Governo, da sindacati richiesta inserimento tutela occupati in bando

'Hanno condiviso il piano di decarbonizzazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - "Il Governo ha presentato alle forze sindacali gli elementi che saranno contenuti nell'aggiornamento del bando di gara per la vendita degli impianti. In tal senso, i sindacati hanno richiesto che nell'aggiornamento del bando, tra le condizioni di gara, sia prevista espressamente la massima tutela dei livelli occupazionali". Lo rende noto Palazzo Chigi in un passaggio della nota in merito alla riunione fra Governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. "Durante l'incontro - spiega la Presidenza - l'Esecutivo ha illustrato alle forze sindacali il piano per la piena decarbonizzazione degli impianti, gia' presentato dal Mimit nei giorni scorsi alla Regione Puglia e agli enti locali nel quadro dell'accordo interistituzionale. Il piano, che prevede la realizzazione di tre forni elettrici nella citta' di Taranto, di un quarto eventualmente a Genova e la costruzione a Taranto del polo del Dri per il preridotto che alimentera' i forni elettrici, e' stato condiviso dai sindacati".

com-fil

(RADIOCOR) 01-08-25 13:31:53 (0387)GOV 5 NNNN