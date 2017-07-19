Ex Ilva: Governo a sindacati, confronto resta aperto, no estensione Cig -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - La riunione - spiega Palazzo Chigi - e' stata presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e per il Governo hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e per il Pnrr, Tommaso Foti, e il Consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro. Da remoto hanno preso parte anche rappresentanti delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte. Per i sindacati, erano presenti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager. Hanno partecipato all'incontro, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del Gruppo Ilva.

fil-fla

(RADIOCOR) 18-11-25 19:46:31 (0715)GOV 5 NNNN