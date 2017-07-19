Ex Ilva: Fiom, su vendita Mimit fa tutto da solo senza garanzie per lavoratori

Sindacato chiede confronto a Palazzo Chigi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - 'Apprendiamo dalla stampa della decisione del ministro Urso di aver dato mandato a una trattativa privata in esclusiva con un fondo di investimento' per la cessione dell'ex Ilva. 'Il ministro ha deciso da solo e non ha ritenuto necessario portare in trasparenza lo stato della gara con le organizzazioni sindacali, mentre la situazione di salute e sicurezza negli stabilimenti si aggrava ogni giorno di piu''. Cosi' in una nota, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil, sottolineando che 'siamo a un abuso del senso di responsabilita' dei lavoratori e delle istituzioni territoriali. Mesi senza confronto, dialogo e nessun ascolto delle istanze dei lavoratori e dei cittadini delle citta' coinvolte e nessuna risposta alla richiesta di Fim, Fiom e Uilm di convocazione del tavolo di Palazzo Chigi'. Per i sindacalisti della Fiom, 'il rispetto verso i lavoratori, il confronto sulle soluzioni avanzate dai sindacati non si e' mai aperto a vantaggio di una decisione senza garanzie sulle risorse, sulla presenza pubblica nel capitale e nella gestione, sull'occupazione e sulla decarbonizzazione. E' grave l'atto compiuto oggi ma fa chiarezza: il Mimit convoca i tavoli a decisioni prese. Ribadiamo la richiesta a Palazzo Chigi di aprire le porte al confronto. La Fiom-Cgil si riserva di verificare, con le altre organizzazioni sindacali e con i lavoratori, le iniziative necessarie'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 30-01-26 17:32:15 (0602) 5 NNNN