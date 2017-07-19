Ex Ilva: Fiom, intesa non garantisce lavoratori, serve intervento pubblico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - 'L'accordo interistituzionale non garantisce le lavoratrici e lavoratori. Le 18.000 lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva dall'incontro interistituzionale di oggi non hanno elementi di garanzia, sia rispetto alle questioni che riguardano la decarbonizzazione, e quindi gli impianti di Dri e quindi gli impianti dei forni elettrici e quindi l'impatto che questo ha sia su Taranto e poi dopo anche sugli altri impianti industriali. Noi quindi abbiamo detto al ministro e alle forze istituzionali che erano presenti che l'accordo per noi ha due gambe, un accordo riguarda la decarbonizzazione, l'altro la garanzia occupazionale. E oggi la garanzia occupazionale noi nel testo che abbiamo letto non l'abbiamo letta in termini concreti perche' scrivere che c'e' un principio di garanzia per i lavoratori non significa nulla senza un piano industriale che poi dopo traduca questo in numeri e in occupazione'. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, dopo l'incontro al Mimit sull'ex Ilva. 'Per questo noi siamo impegnati, a partire dal prossimo incontro che dovremmo fare a settembre a Palazzo Chigi, per chiedere al governo una assunzione di responsabilita' piena, che passa anche attraverso la partecipazione pubblica di garanzia per i cittadini di Taranto e per i lavoratori di tutti gli impianti italiani della siderurgia dell'ex Ilva'.

