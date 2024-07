Ex Ilva: Fiom, convocare tavolo a P.Chigi, necessario piano ripartenza concreto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'In queste ore un profluvio di dichiarazioni sull'ex Ilva non corrisponde alla realta' dei fatti. E' ora che il confronto negoziale si tenga nelle sedi istituzionali opportune, a partire dalla convocazione del tavolo alla presidenza del consiglio dei ministri come richiesto unitariamente da Fim, Fiom, Uilm gia' da molti giorni. E il ministro Adolfo Urso convochi il tavolo che affronti il tema della siderurgia nazionale ed europea nel suo complesso'. Cosi' Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. 'Questa situazione sta determinando conseguenze negative per gli impianti, i lavoratori e i cittadini che stanno pagando un prezzo inaccettabile. E' necessario un piano di ripartenza concreto con tempi certi sul ritorno delle persone al lavoro, servono le risorse per le produzioni, per le manutenzioni, per la messa in sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente', aggiunge Scarpa.

