Ex Ilva: Fiom, al 30 novembre produzione a 1,7 mln tonnellate, ridotta Cig

Garantire con risorse slittamento gara aggiudicazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - 'Si e' svolto oggi a Roma l'incontro tra le delegazioni sindacali di tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (ex Ilva) e la direzione aziendale sulla cassa integrazione e sull'andamento del piano di ripartenza. Al 30 di novembre le tonnellate di acciaio prodotte sono state 1 milione e 700mila e rimane un mese di produzione. Dal punto di vista occupazionale, attualmente la cassa integrazione, alla ripartenza dell'altoforno 1, riguarda poco piu' di 2.300 lavoratori di tutti gli stabilimenti rispetto ai 4.050 previsti dall'accordo di luglio'. E' quanto indica la Fiom-Cgil dopo l'incontro, specificando che 'oggi non sono state date motivazioni ufficiali sul rinvio al 10 gennaio del termine per la presentazione delle offerte vincolanti per la vendita dell'ex Ilva'. Per Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil, 'lo slittamento dei tempi di aggiudicazione degli impianti ex Ilva dovra' essere garantito da risorse strutturali per gli ulteriori interventi manutentivi e per aumentare la produzione, fino all'assegnazione dell'azienda su cui dovra' esserci un intervento pubblico nel capitale sociale'.

