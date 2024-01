Ex Ilva: Fiom, a rischio impianti, far ripartire la produzione

Priorita' e' guida pubblica della societa' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - 'In questi giorni sta accadendo esattamente quanto da mesi stiamo denunciando: tutti gli stabilimenti ex Ilva, da Taranto a Genova, fino a Novi Ligure, Racconigi, Marghera e Legnaro, sono di fatto fermi con le lavoratrici e i lavoratori in cassa integrazione. Cosi' si compromette la continuita' produttiva, occorre intervenire immediatamente per mettere in sicurezza gli impianti, la salute e la sicurezza dei lavoratori, e l'ambiente'. Cosi' Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. 'E' necessario far ripartire la produzione degli stabilimenti e delle aziende dell'indotto. Fin dal primo incontro di ottobre a Palazzo Chigi abbiamo chiesto l'intervento dei commissari di Ilva in AS, attualmente unici proprietari delle strutture. Occorre garantire fin da subito una copertura d'emergenza per tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, che sia legata principalmente ad Acciaierie d'Italia, con un ammortizzatore sociale studiato appositamente con causali e criteri chiari ed equi', continua Scarpa, sottolineando che 'e' indispensabile far emergere le situazioni di illegalita' tra gli appalti e i sub appalti. Per la Fiom-Cgil la priorita' rimane la costituzione di una compagine sociale a guida pubblica e la ripartenza dell'attivita' produttiva per avviare quanto prima gli investimenti per la transizione ecologica. Lunedi' a Taranto ci sara' una grande manifestazione unitaria dei lavoratori proprio per rivendicare la svolta'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 26-01-24 15:40:50 (0474) 5 NNNN