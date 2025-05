Ex Ilva: Fim-Fiom-Uilm, solo con tutela occupazione possibile la ripartenza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - In particolare, nell'incontro del 26 maggio prossimo, verranno chiesti chiarimenti su 'quanto la concessione dell'Aia, l'approvvigionamento del gas, la condivisione con la Regione Puglia di un piano di decarbonizzazione pesino nello stallo delle trattative con Baku Steel; la volonta' e la possibilita' di rispettare il Piano di ripartenza di tutti gli impianti funzionale alla gestione della transizione della produzione a forni elettrici e impianti Dri; la valutazione della annunciata decisione unilaterale dell'amministrazione straordinaria di aumentare i livelli di utilizzo della cassa integrazione; le iniziative su come intende tutelare i lavoratori dell'indotto e di Ilva in AS; la garanzia delle risorse economiche necessarie per gestire la grave situazione in cui versa l'azienda e mantenere la continuita' produttiva e la continuita' salariale delle lavoratrici e dei lavoratori'. Per i sindacati Fim, Fiom e Uilm, 'il Governo ora piu' che mai deve accettare l'idea che da solo non risolve la situazione e che l'unico modo e' il confronto trasparente e collaborativo in sede di tavolo permanente di Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, nazionali e locali, gli enti preposti e le Autorita' competenti dello Stato interessate che possono (debbono) contribuire ad individuare le soluzioni che evitino un disastro sociale e industriale che coinvolgerebbe 20.000 famiglie'.

