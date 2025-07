Ex Ilva: Fim-Fiom-Uilm, incontro urgente a Palazzo Chigi per garanzie su lavoro

Prima della firma dell'accordo di programma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una lettera alla presidenza del Consiglio e al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per chiedere 'un incontro urgente nel pomeriggio di lunedi' 14 luglio, preliminare al tavolo gia' convocato per il giorno successivo al Mimit, per affrontare il tema della garanzia occupazionale per tutti i lavoratori di AdI in As, Ilva in As e appalti, dato il percorso istituzionale in corso con gli enti locali'. In assenza di questo incontro, scrivono i leader delle organizzazioni metalmeccaniche, 'saremo costretti a esprimere il nostro dissenso a qualsiasi intesa che verra' realizzata tra le istituzioni nazionali e locali, non avendo ricevuto alcuna rassicurazione sul piano industriale e sui livelli occupazionali'.

