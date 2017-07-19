Ex Ilva: Federmeccanica, nulla e' perduto, c'e' spazio per intervento del Governo

'Se area a caldo si fermasse danni si vedrebbero dopo anni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - 'Sul dossier ex Ilva, a mio avviso, nulla e' ancora perduto. Esiste ancora uno spazio concreto perche' il governo possa intervenire, e questa possibilita' va colta senza ulteriori esitazioni'. Lo afferma in una nota Simone Bettini, presidente di Federmeccanica, commentando la decisione della Corte d'Appello di Milano.

'Se l'area a caldo dovesse fermarsi - prosegue - i danni economici, patrimoniali e, soprattutto, industriali si paleseranno nel giro di 5/10 anni, il tempo necessario per la sua misurazione. E' una dinamica opposta rispetto a quanto accaduto con il Superbonus, i cui effetti negativi sui conti pubblici si sono manifestati in tempi rapidi. In questo caso il conto piu' salato arriverebbe piu' avanti, quando per il sistema industriale italiano potrebbe essere troppo tardi per rimediare'.

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(RADIOCOR) 11-09-26 19:56:40 (0654) 5 NNNN