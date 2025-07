Ex Ilva: Emiliano, soddisfatti per inserimento decarbonizzazione in gara

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - 'Il governo ha deciso sostanzialmente di dare indirizzo ai commissari per inserire (nella nuova gara) la completa decarbonizzazione della fabbrica di Taranto e di tutto il suo sistema produttivo, a prescindere da qualunque firma di accordo di programma. Da questo punto di vista non posso che dirmi soddisfatto perche' l'obiettivo di un'intera legislatura, sono 10 anni che la Regione Puglia chiede la completa decarbonizzazione della fabbrica e questa e' stata oggi definitivamente decisa dal governo e verra' trasfusa nel nuovo bando che verra' pubblicato a giorni'. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il tavolo al Mimit sull'ex Iva. 'Dopodiche', non posso non dire che la mancata firma dell'accordo di programma allo stato ci impedisce di chiedere altre compensazioni. Non abbiamo potuto negoziare la garanzia per i livelli occupazionali, non abbiamo potuto negoziare ancora il rafforzamento del sistema dei controlli del sistema sanitario, tutte quelle ulteriori azioni che l'accordo di programma aveva come prospettiva.

Speriamo di riuscirci il 12 di agosto', ha aggiunto Emiliano, sottolineando che 'lo scoglio principale, cioe' la questione della decarbonizzazione, e' stato superato e noi siamo ovviamente assolutamente contenti'.

