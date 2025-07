Ex Ilva: Emiliano, rinvio utile per sindaco Taranto, non va lasciato solo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - "Abbiamo ottenuto dal ministero un rinvio che" ci auguriamo "sia utile a consentire al Sindaco di Taranto di spiegare la situazione alla sua comunita' e soprattutto al Consiglio Comunale. La Regione ha sostenuto questa richiesta del Comune di Taranto e quindi ci rivedremo nella data fissata per ricominciare il lavoro e cercare di trovare la soluzione migliore". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano lasciano il Mimit dove si e' svolta la riunione sulla Ex Ilva. "Il sindaco di Taranto - ha aggiunto Emiliano - non va lasciato solo dal Governo, non va lasciato solo dagli altri enti locali e soprattutto non va lasciato solo dai partiti perche' e' una partita nella quale sul sindaco e sulla sua comunita', funestata da anni di tragedie, morti sul lavoro, malattie, si stanno scaricando tutte le contraddizioni di questa crisi industriale".

