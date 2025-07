Ex Ilva: Emiliano, nessuno vuole chiudere impianto, al lavoro per tenere aperto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'Nessun partito - di maggioranza e opposizione - ha espresso l'intendimento di chiudere la fabbrica, non possiamo arrivare per via surrettizia, imponendo condizioni impossibili, a una implosione dello stabilimento'. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, uscendo dalla riunione al Mimit sull'accordo di programma per Taranto sull'ex Ilva. 'Stiamo lavorando all'ipotesi di tenere aperti quegli impianti, con il minor danno possibile per la salute, per consentirne il piu' in fretta possibile la decarbonizzazione, che riduce le emissioni nocive del 95%', ha aggiunto Emiliano.

Fla-

(RADIOCOR) 08-07-25 17:16:06 (0556) 5 NNNN