Ex Ilva: Emiliano, firma e' nuovo inizio per Taranto, via a decarbonizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - 'Oggi e' un giorno che restera' nella storia della Puglia e dell'Italia intera. Con la firma odierna si da' il via alla piena decarbonizzazione degli impianti dell'ex Ilva di Taranto.

Abbiamo scritto una pagina nuova, attesa da dieci anni, costruita con tenacia, sacrificio e visione'. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo la firma al Mimit dell'intesa sull'ex Ilva.

'Questa firma e' il frutto di anni di studio, di confronti serrati, di battaglie nei tribunali e nei tavoli tecnici, di dialogo con i cittadini, con le imprese, con i lavoratori, con le istituzioni. Non e' solo il risultato delle ore di lavoro di oggi, ma della forza accumulata in anni in cui abbiamo chiesto, con ostinazione, di immaginare un futuro diverso per Taranto', ha aggiunto Emiliano, sottolineando che 'questo non e' un traguardo: e' un nuovo inizio. Continueremo a vigilare, a lavorare, a costruire. La Regione Puglia sara', come sempre, dalla parte dei cittadini. Dalla parte della verita'. Dalla parte di Taranto. E, permettetemi di dirlo con emozione: non potevo immaginare una conclusione piu' giusta, piu' alta, piu' densa di significato per il mio mandato da presidente della Regione Puglia. E' un onore aver servito la mia terra in questo lungo cammino verso la giustizia ambientale e sociale'.

