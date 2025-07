Ex Ilva: Emiliano, escludo che oggi si possa arrivare a un accordo -2

'Trattativa parte da zero' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'Oggi si comincia una trattativa sostanzialmente da zero perche' non c'e' alcuna intesa specifica su nulla, anche se ci siamo scambiati tutte le informazioni per cominciare una trattativa sapendo di cosa stiamo parlando', ha detto Emiliano, ricordando che l'ex Ilva di Taranto 'gia' oggi e' in cattive condizioni, produce molto poco e quindi per fortuna inquina molto poco oggi'. Per il presidente della Regione Puglia, comunque, 'la prosecuzione di questa attivita', sia pure cosi' a basso regime, e' molto importante perche' tiene in piedi il lavoro di migliaia di persone ma e' altrettanto chiaro che il processo di decarbonizzazione o e' veloce, convincente per la comunita' locale o costituira' un problema politico, perche' se qualcuno vuole portare avanti la decarbonizzazione in 12 anni, anche voi si sentireste presi in giro e questa cosa non e' possibile'. Emiliano ha ricordato inoltre che 'la decarbonizzazione sarebbe gia' dovuta iniziare con il Governo Draghi, con i forni elettrici finanziati con 1 miliardo del Pnrr, poi questo Governo ha revocato questo finanziamento del Pnrr per ragioni che hanno anche una loro credibilita' legate ai tempi di rendicontazione del Pnrr. Adesso ci troviamo che partiamo da zero ma non e' responsabilita' degli enti locali', ha sottolineando indicando che 'non possono certo pretendere che la decarbonizzazione sia rinviata a un tempo indeterminato e improbabile e questo non significhera' che diciamo no all'accordo di programma, vuol dire che il Governo dice no alla decarbonizzazione e ci sta prendendo in giro'.

Secondo Emiliano, 'oggi dobbiamo affrontare la discussione, tenendo conto che non siamo padroni di noi stessi, dobbiamo rendere conto ai nostri organismi di indirizzo, dobbiamo parlare con il sindacato. Purche' questo accordo di programma non sia una presa in giro per la comunita' locale: o la decarbonizzazione e' veloce, convincente e finanziata o non puo' essere una scusa per continuare, per altro, a non produrre. Stiamo tenendo accesi gli impianti per non comprometterli ulteriormente, non si capisce perche' si dovrebbe investire su impianti vecchio stile a ciclo integrale per poi sostituirli con la decarbonizzazione dopo averli ristrutturati. Bisogna trovare una intesa convincente, che non sprechi denaro pubblico e poi bisogna capire chi ci mette i soldi in questa operazione'. Infine, ha concluso, 'non la facciamo cosi' semplice come il Governo ha tentato di fare, Urso ha fretta di chiudere e lo comprendiamo ma la fretta deve essere coerente con la razionalita' di un accordo che deve tenere dentro tutti'.

