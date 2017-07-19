Ex Ilva: domani incontro su accordo per Taranto ma firma risulta improbabile - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ago - L'incontro di domani al Mimit sull'accordo interistituzionale per l'ex Ilva di Taranto e' confermato, anche se risulta improbabile che si arrivi alla firma dell'accordo di programma da parte di tutti gli attori coinvolti. In particolare, resta la contrarieta' alla bozza presentata dal ministero da parte del Comune di Taranto. Lo ha ribadito il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, in una intervista con una tv locale questa mattina. Inoltre, come scritto dallo stesso sindaco Bitetti sul suo profilo Facebook nelle ultime ore: 'Le nostre richieste sono note: proteggere la salute dei cittadini che e' un diritto costituzionale incomprimibile; tutelare l'ambiente, salvaguardare i posti di lavoro e prevedere, nel caso di possibili esuberi, alternative occupazionali credibili e cospicui investimenti in altri comparti produttivi. Il percorso di decarbonizzazione della fabbrica, da noi sostenuto e sul quale abbiamo presentato precisa proposta al governo, deve iniziare subito per consentire di chiudere l'area a caldo entro cinque anni. Qualsiasi ipotesi di accordo di programma non puo' prescindere da tutto questo.

Non solo: il documento dovra' illustrare in modo dettagliato modalita', tempi e strumenti da attivare per raggiungere questi obiettivi'. Il nodo che non si riesce a sciogliere e' quello della nave rigassificatrice che, secondo il progetto presentato, sarebbe necessaria per poter avere a Taranto il polo del Dri, con 3-4 impianti per la produzione del preridotto che serve per alimentare i forni elettrici, in modo che possano produrre acciaio della stessa qualita' di quello realizzato con gli altiforni. Il Comune di Taranto e' contrario alla nave e ha presentato una controproposta con un solo impianto Dri. Il Governo non considera questa strada percorribile e sta studiando alternative per il polo Dri: in caso non si facesse a Taranto potrebbe essere realizzato a Gioia Tauro in Calabria. Secondo quanto si apprende domani si potrebbe arrivare a una firma solo parziale su alcune parti dell'intesa o solo con alcuni degli attori.

