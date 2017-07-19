Ex Ilva: domani incontro su accordo per Taranto ma firma risulta improbabile - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ago - Nel confermare ieri l'incontro, fonti Mimit hanno indicato che la riunione 'sara' l'occasione per consentire alle autorita' locali di esprimere con compiutezza e nella sede istituzionale preposta, di fronte alle altre autorita' nazionali competenti, le proprie posizioni in merito al Piano formulato gia' nella riunione del 15 luglio scorso e alla localizzazione degli impianti di Dri necessari alla piena decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto e, ove vi fossero, eventuali piani alternativi predisposti dalle stesse autorita' locali'. Il ministro Urso si e' anche detto disponibile a parlare con i sindaci di Taranto e di Statte prima dell'incontro di domani e il sindaco di Taranto non ha escluso che ci sara' un tentativo in questo senso. Tuttavia, nonostante l'apertura al dialogo, non e' ancora certo che domani Bitetti partecipera' all'incontro a Roma.

Da una parte si fa notare che la riunione di domani e' stata fissata su richiesta del sindaco di Taranto che aveva espresso la necessita' di convocare un consiglio comunale perche' si esprimesse sull'accordo di programma. Tale consiglio era stato inizialmente convocato per oggi e poi annullato, in quanto si e' ritenuto sufficiente il parere sul tema dato dai capigruppo della maggioranza, che hanno confermato la contrarieta' alla nave rigassificatrice a Taranto. In questo contesto, le posizioni appaiono quindi distanti e - secondo quanto si apprende - si potrebbe arrivare a una firma solo parziale, solo sulle parti su cui c'e' intesa e con solo da parte degli attori che su queste hanno trovato una condivisione. Cosa potrebbe dire questo per l'ex Ilva e per la gara internazionale riaperta la scorsa settimana con l'inserimento dell'obbligatorieta' della decarbonizzazione non e' chiaro. Intanto, nei giorni i sindacati hanno fatto piu' volte appello alla responsabilita' di tutte le parti coinvolte per evitare un epilogo che metta a rischio l'occupazione, con la Fim-Cisl che ha detto che se non verra' approvato il piano che prevede 3 forni elettrici a Taranto e 3-4 impianti Dri si mettono a repentaglio 7mila posti di lavoro.

Considerando i tanti interessi in ballo, per domani sono confermati anche gli incontri con i sindacati e con le imprese dell'indotto.

