Ex Ilva: Decaro, ipotesi scivolo pensionistico per lavoratori area a caldo

Tutelare occupazione, fare bando per aree per nuove aziende (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - "C'e' una ipotesi anche di scivolamento pensionistico sia per i lavoratori diretti che per quelli dell'indotto che hanno avuto un legame con l'area a caldo del ciclo integrale che poi e' il ciclo con il quale c'e' stata la produzione in questi anni". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro convocato dal governo sulla Ex Ilva. "Anche quando ci sara' la decarbonizzazione - ha aggiunto Decaro - bisognera' tutelare i livelli occupazionali e quindi ci sara' una parte di persone che non potranno piu' lavorare direttamente o indirettamente per l'Ilva e dovranno trovare altre possibilita' di lavoro nelle aziende che si devono insediare. Quindi abbiamo chiesto anche un bando per le aree che si liberano all'interno dell'Ilva, all'interno del porto. Va fatto un bando per individuare le aree dove si devono insediare le aziende. E' chiaro che quelle aziende troveranno piu' attrattivo venire nell'area di Taranto se ci saranno degli incentivi maggiori rispetto al resto del paese, se ci saranno maggiori decontribuzioni per chi assume il personale che ha lavorato in Ilva o nell'indotto dell'Ilva".

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(RADIOCOR) 08-09-26 17:14:36 (0521) 5 NNNN