Ex Ilva: Decaro, con noi non entrati nel merito, necessaria presenza Stato

"Alcuni investimenti prevedono acciaio" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - Durante la riunione con gli enti locali pugliesi "non si e' parlato di ex Ilva", "esplicitamente ci e' stato detto che devono capire se devono riaprire i termini o puo' restare questa procedura.

Oltre all'interesse di Jindal, che e' noto, a margine della riunione ho capito che ci potrebbero essere ulteriori gruppi interessati, ma non so i nomi". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, uscendo dal Mimit dopo il tavolo Taranto.

"Esco peggio di come sono entrato - ha dichiarato - pero' lo avevo intuito perche' la riunione era sui possibili investitori e non si e' parlato di Ilva. Invece noi siamo convinti che bisogna partire dal polo siderurgico decarbonizzato con i forni elettrici a Taranto, poi e' importante la possibilita' di utilizzare i laminatoi e aumentare magari la produzione dell'area freddo. Poi oggi si sono presentati degli investitori" e "alcuni degli investimenti prevedono la presenza della siderurgia a Taranto, perche' chi deve produrre carpenterie ha bisogno del porto, ma ovviamente anche dell'azienda che poi produce l'acciaio".

"Nel successivo incontro" privato tra governatore, sindaco di Taranto e ministro, "ci hanno rassicurato che a breve faremo un ragionamento anche sull'Ilva".

Decaro ha poi ricordato di "appartenere a quelli che dicono che e' necessaria la presenza dello Stato, soprattutto se poi devono mettere delle risorse nel contratto di sviluppo".

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(RADIOCOR) 05-08-26 14:36:14 (0451) 5 NNNN