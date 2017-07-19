Ex Ilva: De Palma, incontro negativo, si riconvochi subito tavolo a Chigi

'Nuovo bando andava fatto, senza incontro ci mobilitiamo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Un incontro sul futuro dell'ex Ilva 'negativo, perche' oggi al tavolo c'erano soltanto le rappresentanze tecniche dei ministeri' e anche 'le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico', per cui 'abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perche' e' necessario che li' si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni'. E' quello di oggi al Mimit secondo Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil.

Il nuovo bando di gara per l'acquisizione dell'azienda, ha aggiunto, 'doveva essere realizzato' e 'Palazzo Chigi ci aveva detto che stavano lavorando all'ipotesi' ma 'oggi ci hanno detto che c'e' una valutazione' in corso sul 'tema di risorse e di tempo'.

'Jindal - ha proseguito - e' alla seconda proposta che avanza. Per noi ci sono due pilastri fondamentali: la decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Chiunque si presenti deve dare questi due elementi di garanzia. E' la prima questione insieme alla decarbonizzazione'.

'E' impensabile - ha aggiunto - che la societa' Dri Italia sembra sia in una fase di estinzione perche' le risorse sono state portate altrove'. Sulla possibilita' di nuove mobilitazioni, De Palma ha detto che 'abbiamo fatto otto ore di sciopero, in una situazione in cui la maggior parte dei lavoratori sono in cassa integrazione' e 'bisogna avere rispetto delle persone che scioperano' ma 'e' del tutto evidente che se il governo non ci convoca e se la questione non diventa centrale anche per le forze dell'opposizione, per le istituzioni locali, noi faremo e decideremo insieme tutte le iniziative che sono necessarie'.

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(RADIOCOR) 04-08-26 13:40:05 (0395) 5 NNNN