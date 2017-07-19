Ex Ilva: De Palma (Fiom), mi aspetto dal governo delle risposte a nostre richieste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - "Con i tavoli non si risolvono i problemi. C'e' gia' un tavolo a Palazzo Chigi, mi aspetto che oggi ci sia la Presidente del Consiglio che ha annunciato, tra l'altro in Puglia, il fatto che si sarebbe occupata direttamente della vertenza Ex Ilva e ovviamente anche di Taranto. Quindi mi aspetto oggi di trovare la Presidente del Consiglio che da' delle risposte alle richieste che noi abbiamo avanzato. Piano di decarbonizzazione, garanzia occupazionale e dall'altro lato ovviamente un piano sanitario che ci dia la possibilita' di mettere in sicurezza anche i lavoratori e i cittadini. Per fare queste cose servono i soldi". Lo ha detto il segretario generale della Fiom Michele De Palma entrando a Palazzo Chigi per l'incontro con il governo.

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(RADIOCOR) 08-09-26 17:55:00 (0557) 5 NNNN