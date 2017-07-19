Ex Ilva: da Urso informativa sul dossier a neoeletto presidente regione Decaro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Adolfo Urso in una telefonata di congratulazioni al neo eletto presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha affrontato anche la questione ex Ilva. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, secondo quanto riporta il Mimit, nella telefonata ha illustrato a Decaro, in modo dettagliato, i principali dossier di politica industriale che interessano il territorio. Nel colloquio particolare attenzione e' stata dedicata alla vicenda dell'ex Ilva, anche in vista dell'incontro unitario con sindacati, Regioni ed enti locali sedi degli stabilimenti del gruppo, in programma al ministero di via Veneto il prossimo 28 novembre.

