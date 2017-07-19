Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: da Urso informativa sul dossier a neoeletto presidente regione Decaro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Adolfo Urso in una telefonata di congratulazioni al neo eletto presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha affrontato anche la questione ex Ilva. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, secondo quanto riporta il Mimit, nella telefonata ha illustrato a Decaro, in modo dettagliato, i principali dossier di politica industriale che interessano il territorio. Nel colloquio particolare attenzione e' stata dedicata alla vicenda dell'ex Ilva, anche in vista dell'incontro unitario con sindacati, Regioni ed enti locali sedi degli stabilimenti del gruppo, in programma al ministero di via Veneto il prossimo 28 novembre.

            com-Ggz

            (RADIOCOR) 25-11-25 19:36:17 (0710) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.