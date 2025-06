Ex Ilva: Confindustria Taranto, Stato garantisca continuita' dell'asset strategico

Incontro con il presidente di Federacciai Antonio Gozzi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'La situazione attuale riguardante l'ex Ilva e' delicatissima e in quanto tale necessita di scelte ponderate e buonsenso: tutto quello che si decidera' oggi incidera' nella vita presente e futura del nostro territorio e del Sistema Paese'. Lo afferma il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, a margine dell'incontro, tenuto stamani a Taranto nella sede dell'associazione, con il presidente di Federacciai Antonio Gozzi. 'Tutti gli attori, territoriali e non - aggiunge - devono assumersi piena responsabilita' delle loro scelte ma che lo facciano anche con cognizione di causa rispetto alle ricadute che tali scelte produrranno sul territorio da qui ai prossimi anni, in considerazione dell'importanza strategica che lo stabilimento investe a livello nazionale ed europeo'.

Per Toma, inoltre, l'auspicio e' che l'acciaieria, nel suo prossimo assetto, 'possa contare sulla presenza maggioritaria dello Stato, sia pure transitoria, per garantire solidita' e continuita' alla fabbrica, al di la' di quello che sara' il soggetto acquirente, capitalizzando l'ottimo lavoro svolto dal management commissariale in questi ultimi mesi di transizione della fabbrica'.

