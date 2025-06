Ex Ilva: Confindustria Taranto, Stato garantisca continuita' dell'asset strategico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,28 giu - Per il presidente di Federacciai Gozzi, presente a Taranto anche in virtu' del ruolo di special advisor per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita' di Confindustria, 'occorre evitare di confondere il concetto di ambientalizzazione, cioe' di eliminazione di tutte le emissioni nocive per la salute umana, con i processi di decarbonizzazione'. 'Sono stati effettuati interventi specifici fondamentali per ambientalizzare gli impianti - dichiara il presidente di Federacciai - tali da portare l'impianto di Taranto ad essere uno dei piu' ambientalizzati del mondo e ad incidere sempre meno sulla salute'. Per Gozzi occorre che l'autorizzazione integrata ambientale 'consenta l'esercizio di almeno due altiforni fino a quando non saranno realizzati i forni elettrici Dri, e che si rifaccia alle regole europee senza le attuali eccessive prescrizioni'. 'Il Governo italiano - conclude - deve battersi affinche' in Europa ci sia una proroga delle quote gratuite di CO2 perche' altrimenti i forni di Taranto che dovranno lavorare per i prossimi cinque anni produrranno costi dell'acciaio altissimi e bisogna risolvere il problema della percentuale di idrogeno da mettere negli impianti Dri'.

