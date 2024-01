Ex Ilva: Confindustria Taranto, scongiurare perdita crediti indotto

Rischio bomba sociale se si spegne l'impianto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Le priorita' per l'ex Ilva di Taranto devono essere 'scongiurare la perdita dei crediti da parte dell'indotto e lo spegnimento dello stabilimento, per il quale serve continuita''. E' la richiesta di Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, in audizione alla Commissione Industria e Agricoltura del Senato. 'Apprezziamo l'interesse del governo verso questa problematica. Noi siamo fortemente preoccupati.

Si rischia una bomba sociale sul territorio. Taranto non puo' permettersi che lo stabilimento chiuda e senza il pagamento dei crediti, molte aziende dell'indotto chiudono', ha aggiunto Toma, aggiungendo di 'apprezzare lo sforzo fatto con il decreto' ma la richiesta e' che 'in fase di conversione, in caso si dovesse arrivare all'amministrazione straordinaria, si preveda di ristorare i crediti perche' il territorio non puo' sopportare mancati pagamenti'. In questo quadro, di fronte al pericolo di 'uno spegnimento' dell'impianto 'chiediamo e diamo la disponibilita' come Confindustria per capire come dare continuita' allo stabilimento e a un cambio di management', aggiungendo un invito 'a prendere in considerazione le famiglie italiane dell'acciaio come partner privati'.

