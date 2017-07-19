Ex Ilva: Bucci, consenso su forno elettrico, stima centinaia posti lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 02 set - 'Sono molto soddisfatto. C'e' un sostanziale consenso su un impianto per forno elettrico per poter arrivare a produrre la latta e lo zincato, con un investimento di circa 1,3 miliardi che porta a Genova anche posti di lavoro. E' presto per dire quanti, ma probabilmente centinaia'. Cosi' il governatore della Liguria, Marco Bucci, nel corso di un punto stampa sul futuro dell'ex Ilva. Con questo impianto, aggiunge, 'si libererebbero 300mila metri quadri delle aree che possono essere utilizzate per altre aree industriali. Genova punta ad essere uno dei player dell'industria e dell'acciaio'.

