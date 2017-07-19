Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: Bucci, consenso su forno elettrico, stima centinaia posti lavoro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 02 set - 'Sono molto soddisfatto. C'e' un sostanziale consenso su un impianto per forno elettrico per poter arrivare a produrre la latta e lo zincato, con un investimento di circa 1,3 miliardi che porta a Genova anche posti di lavoro. E' presto per dire quanti, ma probabilmente centinaia'. Cosi' il governatore della Liguria, Marco Bucci, nel corso di un punto stampa sul futuro dell'ex Ilva. Con questo impianto, aggiunge, 'si libererebbero 300mila metri quadri delle aree che possono essere utilizzate per altre aree industriali. Genova punta ad essere uno dei player dell'industria e dell'acciaio'.

            Enr-

            (RADIOCOR) 02-09-25 16:19:34 (0460) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.