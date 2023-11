Ex Ilva: Boccia (Pd), Governo fugge, emendamenti in Dl anticipi e Ddl bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 nov - "Oggi nell'Aula del Senato e' andata in onda l'ennesima umiliazione del Parlamento sulla vicenda dell'ex Ilva. Avremmo voluto conoscere dal ministro Fitto il contenuto del memorandum che ha sottoscritto con Acciaierie d'Italia e Arcelor Mittal e che e' tutt'ora sconosciuto. Siamo molto preoccupati e non ci arrendiamo, vogliamo solo sapere se siamo di fronte a una strada di interlocuzione con il Governo Meloni o alla necessita' di denunciare le omissioni del Governo stesso agli altri organi controllo'. Lo ha detto in Aula Francesco Boccia, presidente del gruppo dei senatori Pd, nel corso della risposta all'interpellanza presentata dal gruppo. "Il Pd non si fermera' neanche di fronte alla fuga di Fitto, come credo buona parte delle altre opposizioni, e si battera' per rendere di nuovo pubblica l'azienda e tornare all'impegno diretto dello Stato per la decarbonizzazione. Intanto presenteremo emendamenti al decreto anticipi e poi in manovra per affrontare questa situazione e salvaguardare l'impianto e i lavoratori".

