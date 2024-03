Ex Ilva: associazioni indotto chiedono rapida definizione crediti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Le associazioni di categoria dell'indotto coinvolte nella vertenza Acciaierie d'Italia, la societa' che gestisce gli impianti ex Ilva, hanno sottoscritto un documento programmatico unitario per la risoluzione della vertenza, in vista dell'incontro di questa sera con il Governo. Aigi Puglia, Anita Puglia, Casartigiani Puglia, Cna Puglia, Confapi Taranto, Confartigianato Imprese Puglia, Confindustria Taranto e Fai Puglia hanno elencato una serie di proposte condivise per far fronte alla drammatica situazione in cui versano le aziende dell'indotto ex Ilva. In particolare, come indicato in una nota congiunta, 'le aziende dell'indotto sono stremate perche' non hanno piu' liquidita'.

Attendono ancora la certificazione dei crediti, precondizione per attivare qualunque meccanismo di garanzia, compreso quello predisposto da Sace'. A tal proposito, 'viene rilevata la necessita' di definire rapidamente modalita', tempistiche, metodo e platea di riferimento con riferimento a questi strumenti. Chiarire il quadro operativo e' fondamentale anche per capire come assicurare il soddisfacimento dei crediti lungo l'intera filiera di subappalto e subvezione'.

