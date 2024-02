Ex Ilva: anche da ucraina Metinvest ok a pagamento differito forniture

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - Anche sul fronte delle forniture arrivano buone notizie per la nuova amministrazione straordinaria di ADI. Secondo fonti Mimit, anche Metinvest avrebbe accolto la sollecitazione del ministro Urso di far pervenire le materie prime necessarie in questa fase di riavvio degli impianti, con pagamento differito. La prima nave dovrebbe tempestivamente giungere al porto di Taranto. La multinazionale ucraina, i cui impianti siderurgici a Mariupol sono stati distrutti e occupati dai russi, e' una delle principali aziende fornitrici di materie prime di ADI e ha recentemente sottoscritto con il Mimit un MOU per realizzare un importante investimento produttivo a Piombino.

