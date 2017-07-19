Ex Ilva: al via nuovo round di incontri a Palazzo Chigi su sito Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - Sono iniziati a Palazzo Chigi gli incontri relativi all'ex stabilimento Ilva di Taranto, presieduti dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, il Governo vedra' in successione gli enti territoriali interessati, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. Per l'esecutivo sono presenti: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin; il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti; la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra. Presente, inoltre, il consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro. Per gli enti territoriali partecipano Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, Comune di Statte (TA). Per le organizzazioni datoriali sono presenti: Alleanza cooperative italiane; Casartigiani; Cna; Confapi; Confartigianato; Confcommercio; Confesercenti; Confindustria. Per le organizzazioni sindacali partecipano Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb e Federmanager. Sono presenti, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del Gruppo Ilva.

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(RADIOCOR) 08-09-26 15:20:41 (0434)GOV 5 NNNN