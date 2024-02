Ex Gkn: Qf rifiuta proposte Regione Toscana, stipendi fermi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Un altro step nella vicenda Ex Gkn: mentre la Regione propone ancora i punti dell'accordo, Qf rifiuta. Si e' riunito stamattina in palazzo Strozzi Sacrati il Comitato di proposta e verifica istituito nell'ambito dell'accordo Qf-ex Gkn del gennaio 2022. Al tavolo, coordinato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, anche il Comune di Campi Bisenzio, la Citta' Metropolitana di Firenze, il Comune di Firenze; le organizzazioni sindacali di categoria Fiom-Cgil, Uilm, usb e la rsu aziendale. Questa volta era presente anche l'azienda, Qf spa, che si e' rifiutata di anticipare i contenuti del Piano sociale e che ha respinto la proposta di discussione sui punti indicati da Fabiani. A fronte dei silenzi di Qf infatti, la Regione ha chiesto di avviare il confronto avanzando essa stessa una proposta. A motivare l'iniziativa di Fabiani l'intenzione di accelerare i tempi, visto che siamo per i 180 lavoratori al primo mese senza stipendio o ammortizzatori sociali per quelli rimasti in carico all'azienda. Qf si e' dichiarata indisponibile al confronto, confermando il mancato pagamento degli stipendi.

Ann

(RADIOCOR) 13-02-24 19:59:14 (0717) 5 NNNN