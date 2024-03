Ex Gkn: Mimit, presto proprieta' Qf sara' convocata al Ministero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la sottosegretaria Fausta Bergamotto 'convocheranno al piu' presto la proprieta' presso il Mimit e, approfondite le sue intenzioni, verificheranno la possibilita' di promuovere un secondo incontro esteso alle istituzioni locali'. E' quanto indica il Mimit in una nota dopo che quest'oggi si e' tenuto presso il ministero il tavolo di crisi per Qf, ex Gkn di Campi Bisenzio (Fi). Ha presieduto l'incontro il ministro Adolfo Urso, affiancato dalla sottosegretaria con delega alle crisi, Fausta Bergamotto. Presenti, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del ministero del Lavoro e di Cfi, il delegato al Lavoro della Regione Toscana, Valerio Fabiani, il capo di gabinetto della Citta' Metropolitana di Firenze e il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri.

'Nel corso dell'incontro, convocato su richiesta del presidente della Regione Toscana e dei sindaci di Firenze e di Campi Bisenzio, si e' evidenziata l'assenza di strumenti atti a intervenire nell'ambito della titolarita' del sito produttivo da parte del legittimo proprietario', si aggiunge nella nota del Mimit.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 26-03-24 17:21:55 (0562) 5 NNNN