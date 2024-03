(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - L'incontro sullo stato dell'azienda Qf (ex Gkn), inizialmente convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il 12 marzo, e' stato posticipato su richiesta delle parti a martedi' 26 marzo. Cosi' il ministero di via Veneto riguardo al tavolo di crisi per l'azienda toscana di Campi Bisenzio.

